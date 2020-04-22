Волонтеры помогут больнице, врачам которой в Минздраве Кубани посоветовали шить бахилы

КРАСНОДАР, 22 апреля. /ТАСС/. Волонтеры на Кубани сошьют многоразовые бахилы для Усть-Лабинской районной больницы, подвергшейся критике замминистра здравоохранения края в ответ на жалобы на нехватку средств индивидуальной защиты. Также больнице окажут помощь со средствами дезинфекции и индивидуальной защиты для врачей, сообщил ТАСС руководитель Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко в резкой манере ответила на запрос Усть-Лабинской районной больницы на Кубани о выделении дополнительных средств индивидуальной защиты. В частности, Игнатенко предложила "посадить двух санитарок" или выплатить тысячу рублей местным швеям, которые сошьют необходимое количество бахил. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал слова чиновницы из Краснодарского края, акцентируя внимание на том, что медики должны лечить пациентов, а не шить бахилы.

"Мы связались с главным врачом центральной районной больницы Усть-Лабинска, он сообщил, что учреждению необходимы и одноразовые, и многоразовые бахилы, и средства индивидуальной защиты. В рамках акции "ЧеленджДобра", которая реализуется в регионе, мы оперативно собрали уже несколько тысяч бахил, общими усилиями мы хотим собрать порядка 50 тыс. единиц одноразовых полиэтиленовых [бахил]. Предприниматели уже откликаются и передают нам ткань для многоразовых бахил. Есть ряд обычных людей, кто высказал желание бесплатно помочь и сшить многоразовые бахилы, чтобы передать все это и средства дезинфекции больнице", - сказал Шакалов.

Он отметил, что подобная проблема нехватки бахил и других средств защиты характерна и для других районов края. По его словам, дефицита нет в крупных городах, а в небольших муниципалитетах существует. Шакалов добавил, что в рамках социальной эстафеты намерены в дальнейшем оказать подобную помощь и другим районным больницам.