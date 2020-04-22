Минобрнауки обсуждает с вузами вопрос о пересмотре стоимости обучения

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Минобрнауки России прорабатывает вопрос о пересмотре стоимости обучения для студентов, но универсального решения быть не может. Об этом заявил в среду министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на онлайн-брифинге.

"Это очень актуальный вопрос [о пересмотре стоимости обучения в связи с пандемией], но универсального решения для всех вузов и для всех студентов быть не может. По той простой причине, что студенты по-разному оценивают качество образования, а вузы, их у нас несколько сотен, по-разному организовали учебный процесс. Но я знаю, что все вузы обеспокоены этой ситуацией, и сегодня идет поиск ответов на этот непростой вопрос", - сказал Фальков. Он добавил, что в ближайшее время пакет мер, направленных на поддержку студентов, будет тщательно проработан.

Министр сообщил, что ранее эти вопросы обсуждались на встрече с представителями Российского союза ректоров, Ассоциации ведущих университетов России и ассоциации "Глобальные университеты". "Мы обязательно озвучим все те решения [по поддержке студентов], которые будут приняты", - добавил Фальков.

Он напомнил, что в вузах уже запущена специальная программа по содействию в трудоустройстве студентов. Ранее министр сообщал, что вузы, которые готовы трудоустроить студентов, потерявших подработку из-за пандемии, получат субсидии.

Фальков также добавил, что церемонии вручения дипломов выпускникам российских вузов пройдут в 2020 году, если позволит ситуация с коронавирусом.

"Что касается вручения дипломов, то конкретный сценарий такого действия будет оцениваться исходя из текущей ситуации эпидемиологической. Конечно, приоритеты самые главные - это жизнь и здоровье студентов и преподавателей", - сказал министр.

Ранее он заявил, что российские вузы готовы организовать сдачу летней сессии онлайн. По словам министра, в Минобрнауки понимают, что есть издержки в связи с переходом на дистанционный формат обучения, но в целом система адаптировалась к новому формату.

Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавируса. Руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая измерение температуры на входе в учреждения. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.

Вступительные экзамены в творческие вузы

Минобрнауки и Минкультуры вместе с творческими вузами прорабатывают оптимальный вариант организации вступительных испытаний в условиях распространения коронавируса.

"Творческие вузы стоят особняком в системе высшего образования, поскольку каждый из них по-своему уникален. Почему? Потому что процесс поступления и процесс образования требуют личного контакта преподавателя и студента или абитуриента. Во взаимодействии с Министерством культуры и творческими вузами мы сейчас ищем наиболее оптимальный вариант организации вступительных испытаний", - сказал Фальков.