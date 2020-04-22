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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: более 80% россиян испытывают тревожные настроения из-за экономического кризиса

По данным исследования, 70% респондентов считают, что трудности еще впереди

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Подавляющее большинство россиян (84%) испытывают тревожные настроения из-за экономического кризиса. Такие данные представил руководитель департамента образования и науки ВЦИОМ Андрей Кинякин во время круглого стола на тему "Проблемы и перспективы развития российского малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса", который прошел на площадках ТАСС и ВЦИОМ.

Опрос был проведен в четыре этапа среди 1600 респондентов. Первый этап прошел 16 марта 2020 года, второй этап - 24-25 марта, третий этап - 1 апреля, четвертый этап - 12 апреля. Согласно исследованию, каждый этап опроса показывал, что тревожные настроения в обществе - растут.

"Есть разные точки зрения по поводу экономического кризиса в нашей стране. Как вы думаете, мы переживаем сейчас самые тяжелые времена, или они позади, или еще впереди?" - приводится в исследовании вопрос, который был задан респондентам.

70% ответили, что трудности еще впереди, а 14% считают, что самые тяжелые времена Россия переживает в данный момент. 4% ответили, что тяжелые времена позади, а 3% считают, что сейчас страна не переживает кризис, и он не может случиться в обозримом будущем.

Теги
РоссияОпросы общественного мнения
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