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Пандемия коронавируса нового типа
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Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября

Формат обучения будет выбран в зависимости от ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране. Об этом заявил в среду на онлайн-брифинге министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

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"Учебный год начнем 1 сентября. Формат обучения выберем исходя из текущей ситуации [с коронавирусом]", - сказал он.

Ранее министр выразил надежду, что новый учебный год начнется не в дистанционном формате, а в традиционной форме.

Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавируса. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаФальков, Валерий Николаевич
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