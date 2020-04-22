Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране. Об этом заявил в среду на онлайн-брифинге министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"Учебный год начнем 1 сентября. Формат обучения выберем исходя из текущей ситуации [с коронавирусом]", - сказал он.

Ранее министр выразил надежду, что новый учебный год начнется не в дистанционном формате, а в традиционной форме.

Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавируса. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.