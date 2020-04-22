Туристов из заграницы будут возвращать в Крым только при согласии на изоляцию

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Туристов, возвращающихся из-за границы в Крым, обяжут подписывать уведомления на 14-дневное размещение в обсерваторе, сообщил в среду на ежедневном совещании по предупреждению коронавируса на полуострове глава республики Сергей Аксенов.

Вечером во вторник вывозным рейсом Бангкок - Сочи - Ростов-на-Дону в Россию в числе пассажиров доставили 18 жителей Крыма и Севастополя. Из аэропорта Платов на полуостров их перевезли автобусом в сопровождении полиции, после чего из-за пандемии коронавируса должны были поместить под наблюдение в обсерватор Евпатории на 14 дней. Однако некоторые из них отказались от изоляции.

"Внесите изменения в указ для групп приезжающих (у нас сейчас там и на Гоа группа образовалась) - без письменного уведомления о том, что они ознакомлены с тем, что будут помещены в обсерватор, даже переговоров не вести", - поручил Аксенов.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская отметила, что механизм принудительного помещения в обсерватор в Крыму уже был отработан. "При оказании сопротивления помещению в изолятор и подписании соответствующих документов, будет подготовлен соответствующий иск. Я думаю, он в оперативном порядке будет судом в Евпатории рассмотрен для помещения под принудительную изоляцию", - считает Пеньковская.

Изоляция в домашних условиях в этом случае невозможна, пояснила она. "Они подменяют одно понятие другим, к ним вопрос самоизоляции не имеет никакого отношения. Они относятся к категории лиц, которые в обязательном порядке подлежат изоляции. На них на всех мной подписаны постановления главного государственного санитарного врача территории об обязательном помещении в условия обсерватора", - сказала Пеньковская.

О коронавирусе в Крыму

Для недопущения распространения коронавируса в Крыму граждан обязали не покидать места проживания без острой необходимости до 30 апреля. Также все прибывающие в Республику Крым из других регионов России должны самоизолироваться на 14 дней, а при отсутствии условий для самоизоляции они отправляются в обсерватор. Всех приезжающих из заграницы также изолируют в обсерватор. 10 апреля суд отправил на принудительную госпитализацию и лабораторное обследование экипаж яхты "Варвара", прибывший из Греции.

В Крыму под медицинским наблюдением находится 1 312 человек, под домашним - 1 191, в стационарах - 75, в обсерваторах - 46. В регионе 51 подтвержденных случай заражения коронавирусом, выздоровело - 23 человека. Состояние заразившихся удовлетворительное.