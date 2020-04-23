Реестр уведомлений о залоге движимого имущества: пять важных вопросов

Федеральная нотариальная палата (ФНП) уже шесть лет обеспечивает работу важного электронного ресурса, созданного по поручению президента РФ, - Реестра уведомлений о залоге движимого имущества. Этот реестр - единая база данных, куда вносятся сведения о залогах почти любого движимого имущества: автомобилей, спецтехники, оборудования, товаров в обороте, ценных бумаг, для которых не предусмотрен иной способ учета залогов и имущественных прав.
Задача реестра - помогать заинтересованным лицам в области залоговых отношений и защищать права залогодержателей и добросовестных приобретателей движимого имущества. В каких именно случаях он помогает гражданам и бизнесу, как пользоваться онлайн-сервисом на его основе, зачем нужна нотариально удостоверенная выписка из такого реестра - в материале ТАСС.
1. Как реестр помогает защитить права покупателей автомобилей?
Покупая автомобиль с рук, можно легко столкнуться с таким, за который еще не выплачен кредит. Сейчас ни в реестрах транспортных средств ГИБДД, ни в паспортах транспортного средства (ПТС) не ставят отметки о том, что автомобиль находится в залоге. Более того, некоторые банки при покупке авто в кредит не дожидаются его погашения и сразу выдают новым владельцам ПТС. То есть, если машина в залоге у банка, это вовсе не значит, что ее нельзя купить или продать.
Однако если вы приобрели заложенный автомобиль - неважно, зная или не зная о залоге, - и при этом не проверили его на наличие такого обременения, то автомобиль переходит к вам вместе с залогом в пользу кредитора. И в случае невыплаты продавцом кредита банку автомобиль будет изъят и продан с торгов. Взыскание же убытков с продавца, к сожалению, не послужит полноценным утешением для пострадавшего покупателя - притом, что на это требуется потратить немало сил и времени.
Узнать о кредитной чистоте покупаемого автомобиля можно бесплатно на портале ФНП. Чтобы его проверить, нужно ввести на сайте VIN-код авто или, к примеру, номер кузова. Если транспортное средство есть в реестре, значит, на него наложено обременение в виде залога.
Если на момент покупки заложенного транспортного средства в реестре нотариата не было информации о залоге и покупатель не знал о залоге из любого другого достоверного источника (например, от продавца или из банка), то залог прекращается после покупки машины добросовестным приобретателем. В этой ситуации банк не сможет истребовать от новоиспеченного владельца автомобиль, даже если предыдущий собственник не выплатит ему кредит.
2. Для чего нужна нотариально удостоверенная выписка из реестра?
Иногда залогодержатели (чаще это банки) вовремя не отправляют сведения об обременениях в соответствующий реестр. Поэтому может случиться так, что автомобиль по факту уже может быть в залоге, а в реестре сведений об этом еще нет.
Чтобы не оказаться в такой ситуации и избежать судебных претензий со стороны залогодержателя, достаточно запросить выписку из реестра у любого нотариуса. Она будет служить неоспоримым доказательством того, что вы добросовестный покупатель: на момент сделки купли-продажи вы не могли знать о залоговом обременении этого автомобиля или другого движимого имущества.
Запросить нотариально удостоверенную выписку с результатами проверки имущества в реестре можно не только в любой нотариальной конторе, но и онлайн - через портал ФНП. Готовую выписку выдадут на бумаге или в электронном виде, ее стоимость - от 200 до 300 рублей в зависимости от региона.
3. Чем реестр полезен для бизнеса?
Для представителей бизнеса реестр - это не только способ проверить запланированное к покупке движимое имущество, но и механизм защиты прав залогодержателей. С помощью реестра можно также узнать о старшинстве залога и представить законные основания для его прекращения.
Любой залогодержатель имеет право послать в реестр уведомление о том, что у него в залоге появилось движимое имущество. И именно дата внесения сведений в реестр позволяет определить старшинство залога в том случае, если имущество было заложено многократно. Здесь работает правило: кто первым внес в реестр сведения об имеющемся у него в залоге имуществе, тот вправе первым претендовать на него в случае банкротства залогодателя.
Кроме того, если заложенное имущество продается третьей стороне, залогодержатель, вовремя сообщивший о залоге в реестр, имеет право предъявить ей претензии. Ведь перед покупкой приобретатель мог легко узнать о наличии залога. В другой ситуации - если сведения в реестр никто не внес - появляется основание для прекращения залога. То есть никаких претензий к добросовестному покупателю предъявить будет нельзя.
4. Как сведения о залогах вообще попадают в реестр?
Все сведения в реестр вносят нотариусы. Заявители же могут сообщить о залоге движимого имущества тремя способами.
Первый - лично подать нотариусу заявление в бумажном виде. Второй - через онлайн-сервис на портале ФНП. Это удобно, если речь идет о единичном уведомлении и у заявителя имеется действительная усиленная квалифицированная электронная подпись. И третий способ - обратиться к нотариальному веб-сервису через защищенный канал связи. Им в основном пользуются юридические лица (в частности банки), отправляющие большое количество уведомлений.
Во втором и третьем случаях уведомления попадают к нотариусу через Единую информационную систему нотариата, которая автоматически их распределяет и гарантирует защиту данных и сохранение нотариальной тайны. Кроме того, цифровые технологии ФНП сокращают время обработки информации и ускоряют процесс регистрации в реестре сведений о залоге.
5. Кредит за автомобиль выплачен, а в реестре он все еще числится. Что делать?
Не редки ситуации, когда человек выплатил долг по кредиту, а банк по каким-то причинам не направил сведения об исключении имущества из реестра уведомлений о залоге движимого имущества. Еще более типична такая ситуация для случаев, когда залогодержателем выступает не банк, а частное лицо, выдававшее заем под залог имущества. Задержка в направлении актуальных сведений об исключении залога может, к примеру, помешать владельцу срочно продать автомобиль - потенциальные покупатели усомнятся в покупке, если найдут транспортное средство в онлайн-сервисе ФНП.
Заемщики, которые вовремя погасили кредит, могут потребовать исключения записи в суде. Соответствующее решение суда может служить законным основанием для удаления неактуальных сведений о залоге. Это решение можно предъявить любому нотариусу вместе с уведомлением об исключении сведений о залоге, после чего запись из реестра будет удалена.