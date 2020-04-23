Реестр уведомлений о залоге движимого имущества: пять важных вопросов

Покупая автомобиль с рук, можно легко столкнуться с таким, за который еще не выплачен кредит. Сейчас ни в реестрах транспортных средств ГИБДД, ни в паспортах транспортного средства (ПТС) не ставят отметки о том, что автомобиль находится в залоге. Более того, некоторые банки при покупке авто в кредит не дожидаются его погашения и сразу выдают новым владельцам ПТС. То есть, если машина в залоге у банка, это вовсе не значит, что ее нельзя купить или продать.

Однако если вы приобрели заложенный автомобиль - неважно, зная или не зная о залоге, - и при этом не проверили его на наличие такого обременения, то автомобиль переходит к вам вместе с залогом в пользу кредитора. И в случае невыплаты продавцом кредита банку автомобиль будет изъят и продан с торгов. Взыскание же убытков с продавца, к сожалению, не послужит полноценным утешением для пострадавшего покупателя - притом, что на это требуется потратить немало сил и времени.

Узнать о кредитной чистоте покупаемого автомобиля можно бесплатно на портале ФНП. Чтобы его проверить, нужно ввести на сайте VIN-код авто или, к примеру, номер кузова. Если транспортное средство есть в реестре, значит, на него наложено обременение в виде залога.

Если на момент покупки заложенного транспортного средства в реестре нотариата не было информации о залоге и покупатель не знал о залоге из любого другого достоверного источника (например, от продавца или из банка), то залог прекращается после покупки машины добросовестным приобретателем. В этой ситуации банк не сможет истребовать от новоиспеченного владельца автомобиль, даже если предыдущий собственник не выплатит ему кредит.