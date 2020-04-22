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Пандемия коронавируса нового типа
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В Испании за сутки умерли 435 человек с коронавирусом

Число инфицированных возросло на 4 211

МАДРИД, 22 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 208 389 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщил в среду Минздрав королевства.

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В ведомстве уточнили, что 21 717 человек умерли, 85 915 пациентов выздоровели. Таким образом, за 24 часа число инфицированных возросло на 4 211, жертв пандемии - на 435, выздоровевших - на 3 401. Антирекорд был зафиксирован в стране 1 апреля, когда умерли 950 человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был выявлен 31 января, число инфицированных резко начало расти после возникновения вспышки в Италии. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

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ИспанияПандемия коронавируса нового типа
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