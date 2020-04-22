В Астрахани на карантин закрыли перинатальный центр после выявления COVID-19 у роженицы

АСТРАХАНЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Карантин в перинатальном центре астраханской областной Александро-Мариинской больницы, где развернули госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом, ввели после выявления COVID-19 у одной из пациенток центра. Об этом сообщил журналистам в среду представитель Минздрава региона Алексей Васильев.

"Женщина родила в перинатальном центре, после родов была выявлена пневмония. В настоящее время ей поставлен диагноз коронавирус, COVID-19. В областном перинатальном центре АМОКБ введен карантин на 14 дней. Закрыты два отделения - родильное и отделение патологии", - сообщил Васильев, уточнив, что все родившие пациентки, а также медики будут проверены на коронавирус.

Отмечается, что заразившаяся пациентка нарушила эпидемиологический режим и контактировала с вернувшимся из Москвы родственником. "Документы переданы в следственные органы. При подтверждении фактов передачи от нее инфекции женщине придется отвечать в соответствии с законодательством", - добавил Васильев.

В Астраханской области, по данным областного Минздрава, выявлено 165 случаев заражения коронавирусом, за сутки их число увеличилось на 17. 25 человек выздоровели, трое умерли. Из-за возникшего очага в регионе закрыли инфекционную больницу, ранее принимавшую заразившихся коронавирусом.