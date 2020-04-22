Число заразившихся коронавирусом в Ленобласти превысило 500 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Общее число заразившихся коронавирусом в Ленинградской области, которая входит в пятерку регионов России с наибольшим числом инфицированных, превысило 500 человек, за сутки выявили 41 новый случай, сообщили в региональном оперативном штабе.

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Общее число заболевших, согласно данным штаба, составило 537 человек, всего выздоровели 33. Случаи заражения зафиксированы в 16 из 17 районов региона, а также в одном городском округе. Наибольшее количество - в ближайшем к Санкт-Петербургу Всеволожском районе.

Ленинградская область занимает пятое место по общему числу заразившихся после Москвы, Подмосковья, Петербурга и Нижегородской области.