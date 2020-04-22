Spiegel: Европол предупредил о продажах мошенниками некачественных защитных масок

БЕРЛИН, 22 апреля. /ТАСС/. Европейское полицейское агентство (Европол) предупредило страны - члены ЕС о продажах мошенниками, по большей части в интернете, некачественных респираторных масок и поддельных лекарств от болезни, вызываемой коронавирусом. Об этом сообщило в среду издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

В конфиденциальном документе, который агентство направило полицейским органам ряда стран ЕС, идет речь о преступных бандах, которые в свете высокого спроса на защитные средства предлагают клиникам и даже государственным службам дешевый и бесполезный товар. "Международные преступные группировки, которые участвуют в изготовлении и распределении поддельных товаров, продемонстрировали более чем просто умение приспосабливаться", - отмечают в агентстве.

В МВД ФРГ признали, что "страх перед коронавирусом используется мошенниками различными способами". Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ констатирует, что в интернете "все чаще предлагаются поддельные лекарства и медицинские продукты, такие как защитные маски и средства дезинфекции для защиты от COVID-19, а также мнимые тесты для использования на дому". По данным ведомства, отмечается рост числа краж медицинских товаров со складов. Германские правоохранительные органы говорят о возникновении "черного рынка защитных средств". В связи с активизацией преступных банд во время пандемии федеральная полиция ФРГ приняла решение взять под охрану транспортировку крупных партий респираторных масок.