Немецкая компания получила разрешение на клинические испытания вакцины против коронавируса

БЕРЛИН, 22 апреля. /ТАСС/. Германская компания Biontech из Майнца получила разрешение на проведение в стране первых клинических испытаний вакцины против нового коронавируса. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции руководитель Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха Клаус Цихутек. Данный институт отвечает в ФРГ за допуск и контроль соответствующих медицинских продуктов.

Это даже не гонка, а лотерея.

Это даже не гонка, а лотерея. Кто первым найдет вакцину от коронавируса?

Вещество протестируют на 200 добровольцах. Цихутек рассчитывает на то, что новая вакцина будет окончательно готова и разрешена к применению весной следующего года.

"Испытания вакцины-кандидата на людях являются важным этапом на пути к созданию безопасной и эффективной вакцины против [коронавируса, вызывающего заболевание] COVID-19 для населения Германии и за ее пределами", - подчеркнули в институте.

Biontech в разработке медикамента сотрудничает с фармацевтической компанией Pfizer. Новый препарат относится к группе так называемых генных вакцин, содержащих в себе генетическую информацию о возбудителе. Biontech разрабатывает преимущественно методы иммунотерапии рака.

Ранее Цихутек сообщил, что первые клинические испытания вакцины против коронавируса в Германии начнутся "в самом скором времени". Всего в мире, по его словам, сейчас существует 50-60 научных проектов по разработке соответствующего препарата.