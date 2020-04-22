ВЦИОМ: более половины россиян не надеются на господдержку

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Больше половины россиян (58%) считают, что скорее всего не получат поддержку от государства и местных органов власти в случае наступления сложного материального положения. Такие данные представил руководитель департамента образования и науки ВЦИОМ Андрей Кинякин в ходе круглого стола "Проблемы и перспективы развития российского малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса", который прошел на площадках ТАСС и ВЦИОМ.

Опрос был проведен в три волны среди 1,6 тыс. респондентов.

Первая волна прошла 16 марта 2020 года, вторая волна - 24-25 марта, третья волна - 1 апреля. Согласно исследованию, россияне также стали меньше надеяться на помощь банков и других финансовых структур.

"Как вы считаете, если вы окажетесь в сложном материальном положении, вы скорее получите или не получите помощь от... ", - приводится в исследовании вопрос, который был задан респондентам.

В третью волну опроса респонденты выражают больше доверия к помощи родственников (78%) и друзей (62%). 42% надеются на коллег по работе, а 38% - на работодателя. На помощь банков и других финансовых структур надеются лишь 19% опрошенных, а на помощь государства и местных органов власти - 16% опрошенных.