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Пандемия коронавируса нового типа
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Генпрокуратура сообщила о более 300 выявленных фейках в период пандемии коронавируса

Ограничен доступ либо удалена информация с более чем 260 интернет-ресурсов

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Более 300 фейков о ситуации с коронавирусом было выявлено в интернете с начала борьбы с COVID-19 в России. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

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"Уполномоченными органами, гражданами и организациями выявлено и сообщено в органы прокуратуры о более 300 фактах распространения фейковых сообщений", - сообщил он, отвечая на запрос ТАСС.

"С февраля 2020 года Генеральной прокуратурой РФ направлено в Роскомнадзор 80 требований об ограничении доступа к недостоверной общественно значимой информации, которая создавала угрозу жизни и здоровью людей, массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности в свете ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - рассказал Иванов. В результате ограничен доступ либо удалена информация с более чем 260 интернет-ресурсов.

Фейковые сюжеты

По его словам, среди основных сюжетов фейковых новостей - сообщения о якобы сокрытии властями и медицинскими организациями реальных масштабов распространения инфекции и человеческих жертвах, о переброске военнослужащих и сотрудников Росгвардии в крупные города с целью жесткого ограничения прав граждан либо с целью организации государственного переворота, фейки о том, что новая коронавирусная инфекция является мифом, а принимаемые для защиты здоровья и благополучия людей меры излишни, и информация о якобы намеренном и спланированном заражении людей коронавирусной инфекцией.

"Также периодически выявляются фейковые сообщения, распространяемые для незаконного получения материальной выгоды в ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции", - отметил Иванов. В частности, речь идет о сайтах, предлагающих услуги по продаже поддельных пропусков для беспрепятственного перемещения по Москве и другим регионам. "Установлен также ресурс, с которого осуществлялась рассылка реквизитов для оплаты штрафов за нарушение режима самоизоляции от имени государственного органа, заведомо не имеющего таких полномочий", - напомнил он о рассылке мошенниками требований об оплате штрафа за нарушение режима самоизоляции с фейкового сайта ФСИН России.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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