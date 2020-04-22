Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 27 апреля

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов из-за рубежа до 27 апреля. Об этом говорится в совместном сообщении Минтранса и Росавиации.

"Росавиацией в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 27 апреля", - отмечается в сообщении.

В частности, в число стран, из которых в ближайшее время планируется вывозить россиян, входят Таиланд, Индонезия, Испания, Индия.

В сообщении также говорится, что более 170 тыс. российских граждан вернулись в РФ вывозными рейсами в период с 20 марта по 21 апреля. В том числе за последнюю неделю было выполнено 19 рейсов и возвращено 3,6 тыс. россиян.

"Всего с 20 марта по 21 апреля в Российскую Федерацию вернулись 170,286 тыс. соотечественников, - отмечается в сообщении. - С 13 по 21 апреля выполнено 19 вывозных рейсов. Домой вернулись 3,632 тыс. россиян".