Минздрав: говорить о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом в РФ преждевременно

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Говорить о выходе на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, когда количество инфицированных увеличивается невысокими темпами, и достижении пика по числу заболевших в РФ преждевременно, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минздрава РФ.

"На сегодняшний день преждевременно говорить, как о достижении пика заболеваемости коронавирусной инфекцией, так и о выходе на так называемое "плато". Поступающие данные о ситуации с заболеваемостью постоянно анализируются ведущими эпидемиологами и инфекционистами страны", - отметили в пресс-службе.

В Минздраве также подчеркнули, что вовремя принятые меры по профилактике и борьбе с коронавирусом позволили не допустить взрывного распространения инфекции в стране.