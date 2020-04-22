{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Минздрав: говорить о выходе на плато по заболеваемости коронавирусом в РФ преждевременно

В ведомстве также подчеркнули, что вовремя принятые меры по профилактике и борьбе с коронавирусом позволили не допустить взрывного распространения инфекции в стране

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Говорить о выходе на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, когда количество инфицированных увеличивается невысокими темпами, и достижении пика по числу заболевших в РФ преждевременно, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минздрава РФ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"На сегодняшний день преждевременно говорить, как о достижении пика заболеваемости коронавирусной инфекцией, так и о выходе на так называемое "плато". Поступающие данные о ситуации с заболеваемостью постоянно анализируются ведущими эпидемиологами и инфекционистами страны", - отметили в пресс-службе.

В Минздраве также подчеркнули, что вовремя принятые меры по профилактике и борьбе с коронавирусом позволили не допустить взрывного распространения инфекции в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В ООН прогнозируют новый температурный рекорд на Земле в ближайшие пять лет
Рост температуры вероятен в высоких широтах и на суше, сообщила Всемирная метеорологическая организация
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС