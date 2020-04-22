В суды Петербурга с начала апреля поступило более 700 протоколов о нарушениях при пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Суды в Петербурге зарегистрировали 736 протоколов об административных правонарушениях при пандемии коронавируса с начала апреля. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

20 апреля пресс-служба сообщала о поступлении в суды 529 дел о различных нарушениях гражданами и организациями закона и правил при пандемии коронавируса.

"В период с 20 апреля по 22 апреля районные суды Санкт-Петербурга зарегистрировали 18 материалов по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"), рассмотрено 55 материалов, юрлицам в основном назначается наказание в виде приостановления деятельности, физическим лицам - штраф в 15 тысяч рублей. Районные суды также зарегистрировали 189 материалов по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности"). Всего рассмотрено 58 материалов, основное наказание - предупреждение", - сказано в сообщении пресс-службы.

По данным судов Петербурга, большинство нарушений было совершено на территории Приморского района.