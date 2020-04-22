Умерших с подтвержденным коронавирусом разрешили хоронить на двух кладбищах Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Администрация Санкт-Петербурга определила два кладбища, на которых проходит захоронение умерших с коронавирусом. Об этом сообщили в среду в пресс-службе городской администрации.

Что делать и чего ждать?

Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

"Кладбища для захоронения усопших с диагнозом COVID-19: Илики, г. Ломоносов и Новое Колпинское городское. Транспортировку и кремацию тел усопших осуществляет СПб ГУП "Ритуальные услуги". Погребение осуществляется в деревянных гробах с герметичным металлическим вкладышем, захоронение осуществляют администрации кладбищ", - говорится в сообщении.

В администрации также пояснили, что кремация умерших в случаях подозрения на инфицирование коронавирусом или при подтвержденном диагнозе проходит в отдельном кремационном цехе без проведения ритуальных церемоний прощания. При этом похороны или кремация возможны после получения разрешения Роспотребнадзора. Из-за подтверждения диагноза и согласования результатов вирусологического исследования срок захоронения увеличивается на несколько дней.

Такой порядок обусловлен тем, что сейчас новый тип коронавируса относится ко II группе патогенности.