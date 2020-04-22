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Минюст внес Центр развития социальных инициатив "Проектория" в реестр НКО-иноагентов

Организация была включена в реестр по итогам рассмотрения ее заявления

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Минюст России внес в реестр НКО-иноагентов Центр развития социальных инициатив "Проектория". Об этом сообщается на сайте министерства.

"22 апреля в соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена автономная некоммерческая организация (АНО) "Центр развития социальных инициатив "Проектория", - сообщили в министерстве. Организация была включена в реестр по итогам рассмотрения ее заявления.

По данным ТАСС, речь идет об НКО с названием, схожим с названием известной компании, которая организовывала образовательные форумы.

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