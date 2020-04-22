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В ООН прогнозируют новый температурный рекорд на Земле в ближайшие пять лет

Рост температуры вероятен в высоких широтах и на суше, сообщила Всемирная метеорологическая организация

ЖЕНЕВА, 22 апреля. /ТАСС/. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ожидает, что в ближайшие пять лет на Земле будет установлен новый температурный рекорд. С таким прогнозом она выступила среду в Женеве.

"Новый глобальный рекорд средней температуры, скорее всего, будет зафиксирован в ближайшие пять лет (2020-2024 годы)", - отмечает организация в пресс-релизе, посвященном отмечаемому ежегодно 22 апреля Международному дню Матери-Земли.

"Прогнозы говорят о том, что вероятен дальнейший рост температуры, особенно в высоких широтах и на суше, при более медленном потеплении океанов", - констатирует ВМО. Эксперты обращают внимание на усиливающиеся "физические признаки изменения климата и воздействия на планету", достигшие рекордных значений за последние пять лет. Как поясняет организация, "температура - это лишь один из климатических индикаторов". Другие индикаторы - это концентрация двуокиси углерода в атмосфере, нагревание и усиление кислотности океана, повышение уровня моря и изменение баланса массы морского льда в Арктике и Антарктике. В настоящее время "все индикаторы свидетельствуют об ускорении изменения климата за последние пять лет".

Подчеркивается, что пандемия заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом, "может привести к временному сокращению выбросов парникового газа". Однако это снижение не означает, что больше не нужны решительные шаги международного сообщества в защиту климата. "Мы должны продемонстрировать ту же решимость и единство в борьбе с изменением климата, как в борьбе с COVID-19", - заявил в связи с Международным днем Матери-Земли генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. Требуются совместные усилия государств "в интересах здоровья и благополучия человечества не только на ближайшие недели и месяцы, но и на многие поколения вперед". Глава ВМО призвал страны укреплять системы предупреждения о погодных катаклизмах.

Международный день Матери-Земли был учрежден на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году.

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Швейцария
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