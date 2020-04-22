Владимирские власти объяснили ситуацию с поставкой в больницу старых аппаратов ИВЛ

ВЛАДИМИР, 22 апреля. /ТАСС/. Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), не проходившие обслуживание более 15 лет, передали в городскую больницу №6 Владимира депутатом Госдумы Григорием Аникеевым в качестве подарка для лечения пациентов с коронавирусом. Оборудование не было принято на баланс больницы, так как комиссия выявила их непригодность, сообщил в среду ТАСС директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Алексей Мозалев.

В среду по результатам проверки информации о поставке оборудования прокуратура направила в Следственный комитет документы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела из-за сбыта недоброкачественных медицинских изделий в крупном размере.

"Когда обратился депутат с предложением помочь, было сказано, что сейчас остро стоит вопрос с закупкой аппаратов для искусственной вентиляции. После этого родилась идея подарить аппараты, которые смог он найти в костромской "Медтехнике". Они предложили аппараты ИВЛ, это продукция, которая выпускалась уральским заводом, которая в те времена имела всю необходимую разрешительную документацию, и эти аппараты он предложил в качестве подарка больнице №6", - сказал директор департамента.

Прежде чем принять оборудование на баланс больницы и допустить его к использованию, была создана комиссия с участием сотрудников департамента и руководства больницы. Специалисты выяснили, что, несмотря на рабочее состояние, аппараты не прошли техническое обслуживание не заводе-изготовителе и не имеют разрешительные документы на использование.

"Об этом был составлен протокол и передан Аникееву. На баланс учреждение эти аппараты не брало. Никаких документов, свидетельствующих, что этот дар был передан больнице, нет. На баланс больницы не передавались", - добавил директор департамента, отметив, что на складе больницы оборудование находилось около недели.

Позиция спонсора

14 апреля на сайте общественной организации "Милосердие и порядок", председателем которой является депутат Григорий Аникеев, появилось его обращение, в котором он сообщил, что новых аппаратов ИВЛ на заводах-производителях в данный момент для приобретения нет, а ближайшие поставки оборудования планируются в августе-октябре 2020 года.