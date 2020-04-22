{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков считает, что публикация фейков опускает СМИ "на мусорный уровень"

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремле в целом негативно относятся к публикации ложной информации

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Публикация ложной информации о коронавирусе или по другим темам уничтожает реноме самих изданий, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Кремле в целом негативно относятся к публикации ложной информации, будь то о событиях в Сирии, будь то о международных делах, будь то о коронавирусе", - сказал пресс-секретарь президента журналистам в среду, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к публикации фейков о ситуации в Сирии.

По мнению Пескова, "в такие нелегкие моменты" распространение фейков является очень плохой практикой. "Когда речь идет о публикации действительно ложной информации, это никоим образом не поднимает реноме изданий, а, наоборот, уничтожает их реноме и опускает их на мусорный уровень", - заключил представитель Кремля.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
В ООН прогнозируют новый температурный рекорд на Земле в ближайшие пять лет
Рост температуры вероятен в высоких широтах и на суше, сообщила Всемирная метеорологическая организация
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС