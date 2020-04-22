Песков считает, что публикация фейков опускает СМИ "на мусорный уровень"

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Публикация ложной информации о коронавирусе или по другим темам уничтожает реноме самих изданий, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Кремле в целом негативно относятся к публикации ложной информации, будь то о событиях в Сирии, будь то о международных делах, будь то о коронавирусе", - сказал пресс-секретарь президента журналистам в среду, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к публикации фейков о ситуации в Сирии.

По мнению Пескова, "в такие нелегкие моменты" распространение фейков является очень плохой практикой. "Когда речь идет о публикации действительно ложной информации, это никоим образом не поднимает реноме изданий, а, наоборот, уничтожает их реноме и опускает их на мусорный уровень", - заключил представитель Кремля.