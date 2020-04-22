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Пандемия коронавируса нового типа
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Глава РАН считает, что Россия приблизилась к пику заболеваемости коронавирусной инфекцией

При сдерживании распространения инфекции в Москве может быть существенный рост заболевших в регионах, отметил Александр Сергеев

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Россия подошла к пику заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

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"Мы в России находимся где-то недалеко от пика по заболеваемости коронавирусом. <...> Вопрос заключается уже в том, как нам дальше, после достижения пика и выхода на плато организовать достаточно быстрый спад заболеваемости. По опыту других стран мы видим, что существуют очень серьезные "хвосты" в пандемии, и опыт, в частности, Южной Кореи, где практически без достижения плато быстро сумели пойти вниз (по заболеваемости - прим. ТАСС), или Китая тут может быть очень интересен и важен для нас", - сказал Сергеев в среду ТАСС.

По его словам, "достижение плато позволит <...> хорошо прогнозировать, сколько понадобится коек для пациентов, как дальше все будет развиваться".

"Особо хочу обратить внимание на то, что нам нельзя забывать специфику страны. Успехи с подавлением распространения коронавируса в России будут зависеть в значительной степени от того, как нам удастся сдержать ситуацию в регионах. При сдерживании в Москве может быть существенный рост в регионах, и это надо учитывать", - добавил ученый.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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