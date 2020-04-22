Мишустин назвал неудовлетворительными результаты по созданию койко-мест в регионах

"К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов Российской Федерации отнеслись к этой задаче формально", - сказал премьер на заседании президиума координационного совета при кабмине по борьбе с распространением новой коронавируса.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к исполнению поручений президента России Владимира Путина о мерах борьбы с пандемией коронавируса.

"Остается меньше недели, чтобы это поручение выполнить, - напомнил глава правительства. - Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными".

По словам Мишустина, речь идет о поручениях, связанных в том числе с обеспечением медицинских организаций всем необходимым оборудованием, срок его исполнения истекает 28 апреля.

Премьер напомнил, что еще в конце января власти запросили у глав регионов информацию о готовности медицинских учреждений и расчеты для оказания финансовой помощи, которая требуется для расширения коечного фонда, позже на эти цели было выделено более 33 млрд рублей. Однако оказалось, что "расчеты некоторых регионов и вовсе не подтвердились". "Это привело к тому, что в марте нам пришлось уточнять потребности по обеспечению и оснащению коечных мест, - добавил Мишустин. - На уточнения и дополнительные финансовые запросы глав субъектов Российской Федерации мы достаточно быстро отреагировали".

По его словам, дополнительно было выделено более 32 млрд рублей.

Мишустин также раскритиковал регионы за долгое раскассирование денег, направленных из федерального центра.

"В то же время процесс раскассирования доведенных средств идет недопустимо медленно, в ряде регионов кассовое исполнение составляет менее 10%", - заявил председатель правительства. Он указал: "Необходимо оперативно нарастить темпы". "Регионы должны быть максимально готовы оказывать квалифицированную помощь заболевшим", - подчеркнул он.

Мишустин обратил внимание на то, что по поручению президента "в каждом регионе должны быть сформированы медицинские бригады, которые готовы работать с пациентами с коронавирусом". "Прошу вас лично убедиться, что для этого достаточно как врачей, так и среднего медицинского персонала. А если необходимо, привлекайте сотрудников медицинских вузов, училищ, которые готовы к работе с такими пациентами", - обратился премьер-министр к руководителям субъектов Федерации.

По его оценке, в ряде регионов "складывается непростая ситуация с обеспеченностью медицинских организаций средствами индивидуальной защиты и оборудованием". На совещании председатель правительства предложил разобраться, "в чем причина промедлений в этой работе, какие есть сложности в выполнении данных поручений".

Глава кабинета министров ждет докладов министра здравоохранения Михаила Мурашко о готовности регионального здравоохранения к приему больных с коронавирусной инфекцией, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова о ситуации с поставками медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты в субъекты РФ, министра финансов Антона Силуанова о кассовом исполнении и контрактовании.