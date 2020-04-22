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Оправдательный приговор экс-владельцу фабрики "Меньшевик" Аверьянову вступил в силу

Суд признал право бизнесмена на реабилитацию

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Первый апелляционный суд признал законным приговор, вынесенный бывшему владельцу фабрики "Меньшевик" Илье Аверьянову, который был оправдан присяжными по делу об убийстве охранника. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

"Приговор в отношении Аверьянова оставлен без изменений и вступил в законную силу", - сказала представитель пресс-службы суда.

10 февраля Московский городской суд на основании вердикта присяжных оправдал бизнесмена Аверьянова в убийстве охранника за отсутствием состава преступления. Суд также признал за Аверьяновым право на реабилитацию.

51-летний житель Москвы Аверьянов, бывший собственник фабрики "Меньшевик", обвинялся по ч. 1 ст. 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека") и ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности") УК РФ. 28 января присяжные признали его невиновным в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, он был отпущен в зале суда. Из решения присяжных следует, что убийство охранника Осипова произошло не для того, чтобы помешать работе судебных приставов. При этом перед заседателями не ставился вопрос о причастности бизнесмена к убийству в принципе.

Представители потерпевших и прокуроры просили признать Аверьянова виновным по обоим пунктам обвинения. Его адвокаты просили присяжных вынести оправдательный вердикт. В ходе судебных слушаний был отозван иск потерпевших по делу.

Конфликт на территории кондитерской фабрики "Меньшевик" в Москве произошел 27 декабря 2017 года между бывшим собственником и действующим руководством предприятия. Аверьянов застрелил из охотничьего карабина охранника, скрылся после стрельбы и был задержан на следующий день. В ходе допроса он не признал вину, свои действия расценил как самооборону при рейдерском захвате. В суде он сообщал, что случайно застрелил охранника во время борьбы за ружье и не имел намерения причинить ему вред.

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