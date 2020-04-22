{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Краснодарском крае разработают программы реабилитации выздоровевших после коронавируса

Людей на реабилитацию готовы принять более 200 объектов

КРАСНОДАР, 22 апреля. /ТАСС/. Санатории в Краснодарском крае разработают программы оздоровления и реабилитации  выздоровевших после коронавируса, чтобы принять их после окончания карантина. Об этом на пресс-конференции в среду сообщила министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"У нас более 200 объектов, которые готовы принимать людей на оздоровление и реабилитацию с различными видами заболеваний в том числе, легочных. Наши объекты будут готовы разработать специальные программы для гостей и потребителей санаторно-курортного сектора", - сказала Балаева.

Также она добавила, что сейчас на региональном уровне прорабатывается вопрос о возможной отмене в 2020 году курортного сбора. "Такое предложение внутри органов исполнительной власти у нас обсуждалось и было от отрасли. Пока позиция до конца не сформирована и решение будет приниматься в ближайшее время", - сказала Балаева.

Курортный сбор на Кубани взимается с середины 2018 года, сейчас он введен в восьми населенных пунктах: Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, в Шепсинском, Небугском, Новомихайловском, Джубгинском сельских поселениях. Размер курортного сбора составляет 10 рублей. Средства от него направляют на благоустройство территорий в этих населенных пунктах.

Краснодарский край - один из первых регионов в России, где ввели режим карантина: по распоряжению губернатора края Вениамина Кондратьева ограничения начали действовать с 31 марта и продлены предварительно до 30 апреля. С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели региона. При этом Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России, в 2019 году турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Эксперт: ситуация на рынке труда Петербурга близка к критической
Председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин отметил, что работодатели восприняли месячные "каникулы", как социально ответственные, но не знают из каких средств выплачивать сотрудникам зарплату
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС