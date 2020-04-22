В Краснодарском крае разработают программы реабилитации выздоровевших после коронавируса

КРАСНОДАР, 22 апреля. /ТАСС/. Санатории в Краснодарском крае разработают программы оздоровления и реабилитации выздоровевших после коронавируса, чтобы принять их после окончания карантина. Об этом на пресс-конференции в среду сообщила министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.

"У нас более 200 объектов, которые готовы принимать людей на оздоровление и реабилитацию с различными видами заболеваний в том числе, легочных. Наши объекты будут готовы разработать специальные программы для гостей и потребителей санаторно-курортного сектора", - сказала Балаева.

Также она добавила, что сейчас на региональном уровне прорабатывается вопрос о возможной отмене в 2020 году курортного сбора. "Такое предложение внутри органов исполнительной власти у нас обсуждалось и было от отрасли. Пока позиция до конца не сформирована и решение будет приниматься в ближайшее время", - сказала Балаева.

Курортный сбор на Кубани взимается с середины 2018 года, сейчас он введен в восьми населенных пунктах: Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, в Шепсинском, Небугском, Новомихайловском, Джубгинском сельских поселениях. Размер курортного сбора составляет 10 рублей. Средства от него направляют на благоустройство территорий в этих населенных пунктах.

Краснодарский край - один из первых регионов в России, где ввели режим карантина: по распоряжению губернатора края Вениамина Кондратьева ограничения начали действовать с 31 марта и продлены предварительно до 30 апреля. С 28 марта курорты на Кубани приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели региона. При этом Краснодарский край является одним из основных туристических регионов России, в 2019 году турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%.