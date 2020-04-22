Правительство Украины продлевает общенациональный карантин до 11 мая

КИЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Правительство Украины для сдерживания дальнейшего распространения коронавируса продлевает действие общенационального карантина до 11 мая. Об этом в среду на заседании заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Данные меры в кабинете министров объяснили сохранением тенденции к увеличению числа заражений коронавирусом в стране. По словам Шмыгаля, пик заболеваемости в стране еще не пройден, в связи с чем власти опасаются ее всплеска в начале мая. "Смягчение карантина возможно при условии благополучной эпидемической ситуации. По нашим прогнозам, этот момент должен настать 11 мая, поэтому сегодня продолжаем карантин до этой даты", - сказал он.

На Украине с 17 марта действует карантин. По всей стране закрыты торговые центры, кафе, рестораны, спортзалы и другие заведения сферы развлечений и услуг, приостановлена работа общественного транспорта, отменено международное и междугородное пассажирское сообщение. В конце марта правительство продлило ограничения до 24 апреля и ввело в стране режим чрезвычайной ситуации.

Первый случай коронавируса на Украине зафиксирован 3 марта в Черновицкой области. По состоянию на утро среды число заболевших в стране достигло 6 592 человек, из них 174 пациента умерли и 424 выздоровели. За прошедшие сутки выявлено 467 случаев заражения.