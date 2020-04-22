В двух районах Удмуртии призывы соблюдать самоизоляцию будут транслировать через дроны

ИЖЕВСК, 22 апреля. /ТАСС/. Оповещение жителей Граховского и Алнашского районов Удмуртии о соблюдении режима самоизоляции будет вестись при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

С 16 апреля на территории Граховского и Алнашского районов действует карантин из-за распространения коронавируса. По последним данным, в муниципальных образованиях зарегистрировано 22 случая заражения.

"С 22 апреля на территории населенных пунктов Алнаши и Грахово Удмуртской Республики будет проводиться оповещение населения с использованием беспилотных летательных аппаратов, силами Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике и местной компанией-изготовителем", - сказано в сообщении.

В МЧС уточнили, что запуски будут проводиться в зависимости от погодных условий. Министерство использует аппарат самолетного типа с дистанционным модулем голосового вещания "Тревога-1". "Беспилотник летает на высоте 150 метров, что обеспечивает отличную слышимость для населения", - добавили в министерстве.

В республике, по данным властей, зарегистрировано в общей сложности 153 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Три пациента умерли, восемь - выписаны.