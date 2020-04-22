{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В двух районах Удмуртии призывы соблюдать самоизоляцию будут транслировать через дроны

Запускать беспилотники будут только при летной погоде

ИЖЕВСК, 22 апреля. /ТАСС/. Оповещение жителей Граховского и Алнашского районов Удмуртии о соблюдении режима самоизоляции будет вестись при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

С 16 апреля на территории Граховского и Алнашского районов действует карантин из-за распространения коронавируса. По последним данным, в муниципальных образованиях зарегистрировано 22 случая заражения.

"С 22 апреля на территории населенных пунктов Алнаши и Грахово Удмуртской Республики будет проводиться оповещение населения с использованием беспилотных летательных аппаратов, силами Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике и местной компанией-изготовителем", - сказано в сообщении.

В МЧС уточнили, что запуски будут проводиться в зависимости от погодных условий. Министерство использует аппарат самолетного типа с дистанционным модулем голосового вещания "Тревога-1". "Беспилотник летает на высоте 150 метров, что обеспечивает отличную слышимость для населения", - добавили в министерстве.

В республике, по данным властей, зарегистрировано в общей сложности 153 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Три пациента умерли, восемь - выписаны.

Теги
РоссияУдмуртияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Эксперт: ситуация на рынке труда Петербурга близка к критической
Председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин отметил, что работодатели восприняли месячные "каникулы", как социально ответственные, но не знают из каких средств выплачивать сотрудникам зарплату
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС