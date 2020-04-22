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Пандемия коронавируса нового типа
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Строители инфекционного отделения военного госпиталя на Камчатке заразились коронавирусом

Диагноз подтвердился у 28 рабочих

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 апреля. /ТАСС/. Заражение коронавирусной инфекцией диагностировали у 28 строителей инфекционного отделения военного госпиталя на Камчатке. Об этом сообщил краевой Минздрав.

На фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции в России по поручению главы государства военные в сжатые сроки строят 16 многофункциональных медицинских центров. Один из таких центров должен появиться в Петропавловске-Камчатском.

"Новым очагом распространения инфекции стала стройплощадка инфекционного отделения военного госпиталя, где трудились строители, прибывшие из разных регионов нашей страны и ближнего зарубежья. В среду диагноз подтвердился у 28 рабочих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что краевые власти принимаю все меры по расширению коечного фонда для вновь выявленных зараженных коронавирусом. В этих условиях планово развернуты дополнительные койки на базе одной из городских больниц Петропавловска-Камчатского.

По данным источника ТАСС в Минздраве региона, информацию которого подтверждают местные СМИ, заразившиеся рабочие прибыли на Камчатку из нескольких регионов России - в том числе, из Тюменской области и Бурятии. Среди них есть также граждане Белоруссии, количество которых источник агентства не уточнил.

С 1 апреля на полуострове действует режим полной самоизоляции. В настоящий момент на Камчатке 91 официально-подтвержденных случай заражения коронавирусом. Четыре человека выздоровели.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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