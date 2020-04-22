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Власти опровергли информацию о том, что соцработники оставили москвичку умирать у подъезда

В департамента соцзащиты населения сообщили, что соцработники, а также сын женщины находились с ней рядом вплоть до приезда скорой помощи

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Информация о том, что в Москве социальные работники оставили женщину умирать на скамейке, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента соцзащиты населения.

"Информация в СМИ, что Елену Чуклову якобы "оставили одну на лавочке, где она и скончалась через 30 минут" категорически не соответствует действительности. Соцработники, а также сын Елены, выбежавший на улицу через несколько минут, находились с ней рядом вплоть до приезда скорой помощи. Медики прибыли через 11 минут после вызова, однако, к сожалению, женщину спасти не удалось, и они констатировали ее смерть", - сказал собеседник агентства.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в числе пассажиров социального такси, которое развозило по домам нескольких человек после выписки из больницы № 52, была первый замруководителя епартамента соцзащиты Москвы Ольга Грачева. По информации канала, в этой же машине была женщина, впоследствии скончавшаяся на скамейке возле подъезда своего дома. По данным Baza, возле дома женщину никто из родственников не встречал, в связи с чем Грачева распорядилась вызвать для нее соцработников, после этого социальное такси уехало, а женщина умерла на скамейке через полчаса.

В департаменте ТАСС сообщили, что Грачева действительно была в социальном такси, она находилась в автомобиле как обычный пациент, а не как представитель соцзащиты. "У нее были выраженные признаки ОРВИ и температура. Тем не менее, видя, что Елене в автомобиле стало плохо, Грачева позвонила руководителю окружного отдела соцзащиты, чтобы к подъезду женщины как можно скорее выехали соцработники и оказали ей помощь", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что когда социальное такси приехало к подъезду женщины, соцработники помогли ей сесть на лавочку и незамедлительно вызвали скорую, а второй соцработник в это время побежала искать сына Елены, который проживал вместе с мамой в одной квартире. "У Ольги Грачевой было плохое самочувствие, однако только убедившись, что соцработники помогают Елене и скорая помощь уже в пути, она согласилась поехать дальше по маршруту социального такси", - добавили в ведомстве.

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