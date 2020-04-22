Станцию метро "Площадь Ленина" в Петербурге отказались включить в список памятников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга отказался включить станцию метро "Площадь Ленина" в список объектов культурного наследия. Распоряжение главы комитета Сергея Макарова опубликовано на сайте городской администрации.

"В связи с поступлением в КГИОП заявления от 22.11.2019 о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, "Станция метро "Площадь Ленина" <...> и на основании заключения о наличии (отсутствии) историко-культурной ценности объекта <...> отказать во включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия. Исключить объект из списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия", - говорится в распоряжении.

Станция "Площадь Ленина" с выходом на Финляндский вокзал была открыта 1 июня 1958 года. На стене кассового зала было укреплено мозаичное панно, посвященное выступлению Владимира Ленина перед рабочими и солдатами Петрограда 3 апреля 1917 года, работы художников А. А. Мыльникова и А. Л. Королева. В Санкт-Петербурге памятниками регионального значения признаны станции петербургского метро, введенные в 1955 году: "Автово", "Пушкинская", "Нарвская", "Балтийская", "Площадь Восстания", "Технологический институт", "Кировский завод", "Владимирская".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе комитета, комиссия КГИОП не рекомендовала к включению станции "Площадь Ленина" в перечень выявленных объектов культурного наследия, поскольку ее облик типичен для станций метро этого периода.

"В целом станция метро "Площадь Ленина" является примером "переходного" стиля, сложившегося после принятия постановления ЦК КПСС "об излишествах". Во многом декоративные и конструктивные решения подземного зала станции сходны с аналогичными решениями станций Московско-Петроградской линии "Фрунзенская", "Московские ворота", "Электросила". Архитектурный облик подземных залов всех указанных станций достаточно однообразен, имеет много типических черт и не обладает выдающейся архитектурно-художественной ценностью", - пояснили в пресс-службе заключение экспертов.

Ранее КГИОП отказался также признать памятником Финляндский вокзал, перестроенный после Великой Отечественной войны по проекту архитектора Николая Баранова в стиле модернизм и искаженный впоследствии рядом переделок. В то же время на Финляндском вокзале есть памятник федерального значения - паровоз "М-293", на котором в августе 1917 г. Ленин выезжал в Финляндию и в октябре 1917 г. возвратился в Петроград, он стоит у пятой платформы. Федеральным объектом культурного наследия признан и памятник Ленину, который установлен на площади у Финляндского вокзала.