Главный эпидемиолог Минздрава предлагает продлить ограничения в РФ на майские праздники

"Это важные очень мероприятия. Если мы посмотрим в других странах, в которых уже четкие тенденции не просто к снижению [заболеваемости], а страны, которые добились уже другой фазы развития эпидемического процесса, они не отменяют эти меры - меры по самоизоляции, меры про дистанционированию социальному. Какие-то послабления есть, но эти меры по-прежнему сохраняются. Поэтому у нас в стане эти меры должны быть сохранены", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Брико, специалисты будут наблюдать, как развивается ситуация с распространением коронавируса в стране, и тогда будет приниматься решение о необходимости дальнейших ограничительных мер.

Ситуация под контролем

По его словам, ситуация с распространением коронавируса в России находится под контролем, взрывного роста количества новых случаев инфицирования не фиксируется. "Ежедневный прирост случаев в России, если пересчитать, составляет где-то 9-10%. Конечно, ни о какой эксплозивности говорить не приходится, ситуация контролируется - и успешно контролируется", - сказал Брико.

Он отметил, что в основном прирост новых случаев происходит за счет Москвы, на нее приходится около 56% подтвержденных случаев заражения за все время. Летальность из-за коронавируса в России составляет 0,8%, при этом в Москве показатель ниже, чем в целом по стране.

Пик заболеваемости

По его словам, предположения, что Россия достигла пика заболеваемости коронавирусной инфекцией, преждевременны, за ситуацией нужно следить еще как минимум неделю. "Последние несколько дней, около недели прирост [числа заразившихся в сутки составляет] 8-10%. Это, конечно, меньше, чем было раньше, было 15-17%, но говорить о том, что мы достигли пика и тем более плато, преждевременно. Нужно отслеживать ситуацию, посмотрим, что будет еще минимум неделю, чтобы сделать какие-то заключения", - сказал Брико.

"Забрезжил свет в тоннеле, хочется верить, что будет ситуация стабилизироваться. <...> Но пока рано делать какие-то заключения", - добавил он.