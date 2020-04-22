Глава Смоленской области стал волонтером общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе"

СМОЛЕНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Губернатор Смоленской области Алексей Островский стал участником общероссийской акции взаимопомощи в условиях распространения нового коронавируса "Мы вместе". Глава региона в качестве волонтера доставляет продукты и лекарства для пожилых после окончания рабочего дня, сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"Алексей Островский зарегистрировался в единой информационной системе "Добровольцы России" и на сайте акции "Мы вместе". В качестве волонтера глава региона уже безвозмездно купил и доставил необходимые лекарства и продукты для двух пожилых жительниц Смоленска, а также передал в Смоленскую областную детскую клиническую больницу тысячу лицевых защитных масок, приобретенных за личные средства", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время в Смоленской области порядка 450 волонтеров доставляют пожилым людям необходимые им товары, позволяя пенсионерам оставаться дома. "Понимая, какое количество пожилых людей нуждается сегодня в нашей помощи и поддержке, я по завершении своего рабочего дня иногда приезжаю, чтобы выполнить очередную заявку на оказание добровольческих услуг", - цитирует пресс-служба слова Островского.

Сайт мывместе2020.рф - агрегатор, где каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать новости. Организаторами акции #МЫВМЕСТЕ выступили платформа dobro.ru, Общероссийский народный фронт и ряд волонтерских организаций.

По последним данным, в России зарегистрировано почти 58 тыс. случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 4420 человек, 513 человек умерли.

В Смоленской области коронавирусом заболели 244 человека, больше половины случаев приходятся на Вяземский район, где очаг заражения возник в доме-интернате для престарелых и инвалидов.