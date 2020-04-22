В Оренбургской области высадили 17 тыс. сеянцев сосны и ясеня в рамках акции "Сад памяти"

ОРЕНБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Лесной фонд Оренбургской области увеличился на 17 тыс. сеянцев сосны и ясеня, которые в среду высадили на территории Новосергиевского лесничества, дав старт акции "Сад памяти" в регионе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

"Оренбуржье присоединилось к акции "Сад памяти". 17 тыс. сеянцев сосны и ясеня в память о героях и всех земляках, павших в годы Великой Отечественной войны, высадили 22 апреля в Новосергиевском участковом лесничестве", - говорится в сообщении.

Эпидемиологическая обстановка внесла коррективы в работу по посадке новых деревьев. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции "Сад памяти" в других городах и районах Оренбургской области весной 2020 года высаживаться не будет. Вопрос о переносе на осенний период решится по мере снятия ограничительных мер, уточнил заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона Анатолий Гурский, слова которого приводит пресс-служба.

Высадку первых 17 тыс. сеянцев специалисты провели в средствах индивидуальной защиты, строго придерживались правил работы на расстоянии, в группах не больше трех человек. Всего на территории лесного фонда Новосергиевского лесничества будет высажено 220 тыс. сеянцев на площади 50 га.

"Акция проводится в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". Одновременно подведомственные министерству лесохозяйственные учреждения осуществляют плановые работы по лесовосстановлению. Новые деревья - это дань уважения поколению победителей и подарок будущим поколениям оренбуржцев", - приводит слова Гурского пресс-служба.

Жителям Оренбургской области предложили поддержать акцию "Сад памяти", максимально соблюдая условия самоизоляции. Дерево можно посадить во дворе дома или на приусадебном участке, а затем разместить пост в соцсетях с хэштегом #СадПамятиДома. Также на сайте акции садпамяти2020.рф есть возможность нанести свое дерево на интерактивную карту, уточнили в пресс-службе.

Об акции

Акцию "Сад памяти" запустили 18 марта 2020 года в южных регионах РФ, после чего к ней стали присоединяться другие субъекты. Высадки продлятся до 22 июня. Цель акции - посадить на территории России 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны.