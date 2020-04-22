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Мурашко: общий показатель смертности в России на 4,5% ниже прошлогоднего

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Показатель смертности из-за коронавируса в России составляет менее одного процента и является одним из самых низких в мире. При этом общий показатель смертности по стране уменьшился на 4,5% в сравнении с прошлым годом, сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"К сожалению, на сегодняшний день у нас зарегистрировано 513 летальных исходов. Общий показатель смертности составляет менее одного процента. Это один из самых низких показателей в мире", - сказал он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Министр здравоохранения также подчеркнул, что ситуация с показателем смертности отслеживается в целом по стране. По его словам, "перепрофилирование коек не должно влиять негативно на общее состояние оказания медицинской помощи".

Медицинская помощь

Глава Минздрава сообщил, что в России медицинскую помощь пациентам с коронавирусом оказывают 360 тыс. медработников в амбулаторном и стационарном звеньях. "Сегодня непосредственно оказывают помощь 360 тыс. работников в амбулаторном и стационарном звене", - сказал министр. 

Мурашко отметил, что медики своевременно получают выплаты за дополнительную нагрузку. 

В настоящее время подготовлено около 82% коек подготовлено в настоящее время из 95 тыс. планируемых в условиях ситуации с распространением коронавирусной инфекции, отметил Мурашко. "По планам, доведенным до регионов, не менее 95 тыс. коек должно быть развернуто к 28 апреля. Сегодня развернуто уже 82%", - сказал он. 

Около 2,3 тыс. пациентов в России с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией, находятся в тяжелом состоянии, 1,3 тыс. из них остаются на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил Мурашко. "На экстракорпоральной мембранной оксигенации, это дополнительная процедура, позволяющая протезировать функцию легких, - это четыре пациента", - уточнил он. 

Мурашко отметил, что данная группа пациентов курируется ведущими специалистами федеральных дистанционных реанимационных центров. "Мы мониторируем всех пациентов, которые находятся с подозрением в стационарах и на коронавирусную инфекцию, и тех, кто поступает с внебольничными пневмониями. Сегодня под контролем медицинских работников в стационарах находится более 45 тыс. пациентов, в том числе более 2 тыс. детей", - добавил Мурашко.

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