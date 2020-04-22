Мурашко: регистрацию проходят четыре лекарственных препарата для лечения коронавируса

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Четыре лекарственных препарата, которые планируется использовать в лечении коронавирусной инфекции, проходят государственную регистрацию. Об этом сообщил в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

"На государственную регистрацию зашли четыре лекарственных препарата, которые планируется, в том числе, использовать в разных схемах лечения пациентов", - сказал Мурашко.

Глава Минздрава добавил, что клинические испытания в федеральных клиниках проходят по пяти лекарственным препаратам, в том числе отечественным, для тяжелых пациентов. По словам министра, ситуация с резервом лекарственных препаратов находится на контроле для своевременного пополнения.

Тест-системы

В России зарегистрировано 17 тест-систем для выявления и диагностики коронавируса, добавил он.

"Для лабораторной диагностики сегодня уже 17 тест-систем зарегистрировано на территории РФ", - сообщил он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.

По словам Мурашко, еще восемь тест-систем находятся в процессе регистрации. "Мы ожидаем их выпуск в гражданский оборот в ближайшие недели", - отметил он.

Технология отбора доноров для переливания плазмы

По его словам, разработана технология отбора доноров для переливания плазмы для лечения коронавируса. "Очень важный элемент терапии, который сегодня проходит апробацию, это использование иммунизированной плазмы доноров, которые ранее перенесли эту инфекцию. Мы видим, что не каждый переболевший пациент может стать донором этой плазмы, поэтому разработана технология по отбору доноров. Пока она используется как научная технология, мы ее ставим на промышленный поток", - сказал Мурашко.

В Минздраве надеются, что в течение ближайшей недели завершится "подготовка технического файла". "И завершим разработку тест-системы, которая позволит в каждой станции переливания крови за очень короткий промежуток времени оттестировать плазму донора для того, чтобы акцептировать ее для использования у тяжелых пациентов. Эта методика сегодня отрабатывается вместе с московским здравоохранением, мы видим у нее неплохие перспективы", - добавил Мурашко.