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Пандемия коронавируса нового типа

Украина начинает испытания лекарства от коронавируса

В стране зарегистрировано более 6,5 тыс. случаев заражения

КИЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Украина начинает испытания лекарства от коронавируса. Об этом в среду сообщил офис президента страны.

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"На Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, который, по предварительным выводам украинских ученых и производителей, может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении президентского офиса.

Кроме этого, добавили в офисе, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.

Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в среду по проблемам пандемии коронавирса выразил надежду на то, что клинические испытания официально подтвердят эффективность препарата и в дальнейшем он поможет уберечь жизни тысяч украинских граждан. "Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки", - отметил он.

Украинские врачи за минувшие сутки выявили в стране 467 случаев заражения новым коронавирусом, а общее число зарженных достигло 6 592.

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УкраинаПандемия коронавируса нового типа
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