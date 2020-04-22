Три российских вуза попали в топ-100 рейтинга журнала Times Higher Education

ЛОНДОН, 22 апреля. /ТАСС/. Три российских вуза попали в первую сотню нового рейтинга University Impact Rankings, который с прошлого года начал публиковать британский журнал Times Higher Education (THE). THE впервые в мире предложил оценивать вузы по уровню их влияния на устойчивое развитие общества и вклада в достижение целей в областях устойчивого развития, определенных ООН.

В топ-100 ежегодного рейтинга вошли Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (37-е место), в 2019 году занимавший 85-ю позицию в рейтинге; Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (91-е место) и Алтайский государственный университет, опустившийся на 95-е место с 58-го. В прошлом году в первой сотне рейтинга были только два российских вуза.

Первое место второй год подряд занимает Оклендский Университет в Новой Зеландии, на втором - поднявшийся с 25-й строчки Сиднейский университет (Австралия). Первую тройку замыкает другой австралийский вуз - Университет Западного Сиднея.

"От раскрытия потенциала топливных элементов в производстве чистой энергии и до разработки очищающих воду устройств и аппаратов, помогающих дышать пациентам с коронавирусом, - только за последний год университеты из разных стран мира дали нам множество поводов надеяться на то, что крупнейшие вызовы, стоящие перед человечеством, удастся преодолеть", - говорится в распространенном THE документе.

Цели развития ООН

В представленном рейтинге вузы оценивались по социально-экономическим показателям в соответствии с целями устойчивого развития ООН. В 2015 году ООН определила 17 целей устойчивого развития человечества на период до 2030 года. Среди них: ликвидация нищеты и голода, обеспечение здорового образа жизни, качественного образования и гендерного равенства, борьба с изменением климата, сохранение морских экосистем и другие.

РЭУ им. Плеханова был помещен THE на третье место в категории "Качественное образование" среди других вузов, "вносящих вклад в дело обеспечения дошкольного и дополнительного образования, осуществляющих исследования в области педагогики и поддерживающих инклюзивное образование". Петербургский Политех занял пятое место в категории "Недорогостоящая и чистая энергия" за "исследования, связанные с энергией, проводимую политику в области рационального использования энергии и популяризацию энергоэффективности среди широкой общественности". Политех также оказался на пятом месте в категории "Борьба с изменением климата", в которой оценивались проводимые университетами "исследования в области изменения климата, эффективность использования энергии и осуществляемая подготовка к последствиям изменения климата".

Участники рейтинга

В University Impact Rankings-2020 были включены 766 университетов из 85 стран - на 301 вуз больше, чем в прошлом году. Россия находится на втором месте по числу представленных в рейтинге университетов - 47 по сравнению с 63 у Японии. На третьем месте - Турция с 37 вузами.

Примечательно, что в топ-100 вошли лишь три университета из США, хотя в рейтинге THE в этом году больше 20 американских вузов. В топ-20 вошли впервые включенные в рейтинг шанхайский Университет Тунзци и Университет Сан-Паулу в Бразилии.

"Предоставить данные для нашего рейтинга согласились университеты со всего мира - от Афганистана до Вьетнама, и в первую сотню попали вузы из стран, которые никогда не оказывались среди лидеров основного рейтинга университетов THE. Среди них Иран, Индонезия, Малайзия и Мексика", - отметил редактор THE Фил Бети.