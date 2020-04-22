Посольство США заявило о законном характере работы американских биолабораторий на Украине

КИЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Посольство США в Киеве опровергло заявление о незаконности работы на территории Украины американских биолабораторий, с которым выступила украинская оппозиционная партия, заподозрившая, что эти исследовательские центры могут стать источником эпидемий. Заявление посольства США в ответ на заявление партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) было опубликовано в среду на странице диппредставительства в сети Facebook.

"Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает на Украине совместно с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и представляющих угрозу токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины", - заявило посольство США.

Американские дипломаты указали на то, что совместный биологический исследовательский центр на Украине действует в соответствии с международным соглашением. "Международный научно-технический центр на Украине (МНТЦ/STCU) - это межправительственная организация, созданная международным соглашением в октябре 1993 года. Сейчас сторонами в МНТЦ являются Азербайджан, Европейский союз, Грузия, Молдова, Украина, США и Узбекистан", - сообщает посольство США.

Оно утверждает, что "циркулирующая в некоторых кругах Украины" версия об угрозе, которую могут представлять американские биолаборатории, "следует российской дезинформации относительно истинного американо-украинского партнерства в уменьшении биологических угроз".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) потребовала от властей Украины проверить деятельность 15 американских военных биологических лабораторий, после появления которых на территории Украины были отмечены вспышки опасных заболеваний. Об этом говорится в опубликованном 15 апреля на сайте партии обращении главы политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука, с которым он выступил совместно с депутатом Верховной рады от партии Ренатом Кузьминым. Медведчук и Кузьмин заявили, что "Международный научно-технический центр на Украине", финансируемый властями США, занимается проектами по созданию оружия массового поражения. Политики отмечают, что после появления американских биолабораторий на территории Украины были отмечены вспышки опасных заболеваний.