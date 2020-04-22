{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Татьяну Буланову выпишут из больницы 23 апреля

Ранее ее госпитализировали с подозрением на микроинсульт

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Врачи планируют 23 апреля выписать певицу Татьяну Буланову, которая была госпитализирована в научный исследовательский центр им. В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге с подозрением на микроинсульт. Об этом сообщил ТАСС в среду московский концертный директор артистки Константин Сергеев.

"Планируется, что выпишут завтра", - сказал Сергеев.

12 апреля представитель певицы рассказал, что Буланову оставили в больнице после того, как она пришла сделать МРТ. У нее было выявлено предынсультное состояние, и ее поместили в реанимацию. 17 апреля ее концертный директор в Санкт-Петербурге Лариса Рассказова сообщила, что певица переведена в обычную палату и уже хорошо себя чувствует.

Российская эстрадная певица и актриса Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Ленинграде. Свои первые песни она записала с группой "Летний сад", после того как в декабре 1989 года познакомилась с Николаем Тагриным, руководителем группы. В 1996 году Татьяна выпустила альбом "Мое русское сердце", в который вошла песня "Ясный мой свет". Композиция была удостоена "Золотого граммофона" и стала хитом года. Буланова несколько раз снималась в кино и появлялась в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Осторожно, модерн!". В 2004 году получила звание заслуженной артистки России.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Путин поручил проработать создание в Воронеже быстровозводимого инфекционного медцентра
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС