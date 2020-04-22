Татьяну Буланову выпишут из больницы 23 апреля

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Врачи планируют 23 апреля выписать певицу Татьяну Буланову, которая была госпитализирована в научный исследовательский центр им. В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге с подозрением на микроинсульт. Об этом сообщил ТАСС в среду московский концертный директор артистки Константин Сергеев.

"Планируется, что выпишут завтра", - сказал Сергеев.

12 апреля представитель певицы рассказал, что Буланову оставили в больнице после того, как она пришла сделать МРТ. У нее было выявлено предынсультное состояние, и ее поместили в реанимацию. 17 апреля ее концертный директор в Санкт-Петербурге Лариса Рассказова сообщила, что певица переведена в обычную палату и уже хорошо себя чувствует.

Российская эстрадная певица и актриса Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Ленинграде. Свои первые песни она записала с группой "Летний сад", после того как в декабре 1989 года познакомилась с Николаем Тагриным, руководителем группы. В 1996 году Татьяна выпустила альбом "Мое русское сердце", в который вошла песня "Ясный мой свет". Композиция была удостоена "Золотого граммофона" и стала хитом года. Буланова несколько раз снималась в кино и появлялась в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Осторожно, модерн!". В 2004 году получила звание заслуженной артистки России.