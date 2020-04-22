Эксперт: ситуация на рынке труда Петербурга близка к критической

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Ситуация на рынке труда, несмотря на рост числа безработных, некритичная, но близка к этому. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин.

"На сегодняшний день, несмотря на то, что на рынке труда с 14 до 20 тыс. увеличилось количество обратившихся, пока ситуация некритичная, но близка к этому. Потому что все-таки большинство работодателей восприняли месячные "каникулы", как социально ответственные, правда еще не знают из каких средств платить заработную плату", - сказал он.

Как сообщала директор Центра занятости населения Санкт-Петербурга Юлия Горохова с 14 апреля, число безработных в Петербурге за первые две недели апреля выросло с 14,5 тыс. до 16,5 тыс. человек. По ее прогнозам, число безработных в городе может к концу апреля достичь - 22-25 тыс. человек.

В то же время, по данным аналитиков сервиса по поиску работы и сотрудников Headhunter, число вакансий, размещенных в Петербурге, продолжает плавно снижаться со второй недели марта.

"Тогда рынок вакансий сократился на 5% по сравнению с первой неделей марта, однако с 16 марта ситуация на несколько дней выровнялась. Уже с 23 марта наблюдается еженедельное уменьшение числа вариантов занятости для соискателей. Так, на неделе с 13 апреля в Петербурге было открыто на 10% меньше вакансий, чем неделей ранее", - говорится в исследовании компании, опубликованном в среду.