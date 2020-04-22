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Профсоюзы в Петербурге в День труда возложат цветы к месту первой маевки в России

Председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин отметил, что возлагать цветы будет небольшая делегация

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Представители Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области 1 мая возложат цветы к месту проведения первой в России маевки. Она прошла на окраине Санкт-Петербурга в 1891 году в память об американских рабочих, расстрелянных полицией в Чикаго 1 мая 1886 года.

"Первое мая будет уникальным - за всю историю такого не было, чтобы мы отказались от шествий, митингов, собраний, поскольку коронавирус. Поэтому все мероприятия будут проходить в режиме онлайн или в электронном. Мы возложим цветы к первой в России стеле Первого мая, которая находится рядом с судостроительным заводом "Северная верфь", - рассказал ТАСС председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин.

Стела была воздвигнута в советское время в честь первой маевки, на месте ее проведения. Дербин добавил, что возлагать цветы будет небольшая делегация - примерно пять человек, все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы будут соблюдены.

Он также сказал, профсоюзы опубликуют информацию о празднике в СМИ, на своем сайте, а также молодежь проведет акцию в социальных сетях. "Будет российского уровня молодежное мероприятие на сайте, где все регионы России будут выступать, говорить, свои предложения делать и т.д.", - отметил собеседник.

По словам Дербина, профсоюзы также сделают рекламные плакаты на щитах и в метро. "У нас будет реклама, разрешили социальную рекламу на щитах и в метро, чтобы наши граждане знали, что будет День весны и труда, Международный день солидарности трудящихся. "Лозунги сокращенные в этом году, но все равно основные: за права работников, за конституцию, за индексацию зарплат, индексацию пенсий, работающим пенсионерам, и лозунг: солидарность - сильнее заразы", - пояснил он.

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