США готовы направить России помощь в случае необходимости

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Вашингтон высоко ценит помощь Москвы в борьбе с коронавирусом и в свою очередь готов оказать соответствующую поддержку. Об этом заявил глава американского диппредставительства в РФ Джон Салливан в совместном интервью ТАСС и ряду других российских СМИ.

"Президент Трамп упоминал, что у США есть возможность направить в Россию необходимую помощь, - сказал он. - Обе страны уже помогали друг другу в кризисных ситуациях в прошлом и в случае необходимости могут сделать это снова".

Салливан подчеркнул, что Трамп очень ценит ту помощь, которая была направлена Россией в Нью-Йорк. "Президент Трамп дал понять, что США привержены идее бороться с COVID-19 глобально, <...> но мы не можем делать это в одиночку", - подчеркнул дипломат.

В понедельник президент России Владимир Путин сообщил о заключении с США контракта на поставку в РФ комплектующих для аппаратов искусственной вентиляции легких.

1 апреля в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке прибыл самолет с медицинской помощью из РФ. Договоренность об отправке борта была достигнута в ходе состоявшегося 30 марта телефонного разговора Путина и Трампа.