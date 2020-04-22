Коммунисты возложили цветы к мавзолею в 150-летнюю годовщину со дня рождения Ленина

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Руководство и члены КПРФ в среду возложили цветы и венки к мавзолею на Красной площади в честь 150-летнего юбилея со дня рождения основателя советского государства Владимира Ленина. Как сообщил ТАСС зампред ЦК партии, депутат Госдумы Юрий Афонин, церемония прошла с соблюдением мер безопасности из-за пандемии коронавируса.

"Мы договорились соблюдать все меры предосторожности, подавляющее большинство участников возложения были в медицинских масках, на социальной дистанции. Было руководство партии, депутаты Госдумы, руководители московской и областной организаций. Геннадий Андреевич Зюганов поздравил жителей нашей страны, день действительно очень знаковый, важный, событие эпохальное", - сказал Афонин.

По словам политика, праздничные мероприятия проходят и в регионах, коммунисты на местах исходят из того режима, который принят в конкретном субъекте РФ. "Сегодняшний день - это не только возложение цветов к памятникам Ленину, но и подготовка к этой дате, многие памятники были силами партийного актива отреставрированы, где-то органы власти активно подключились к этому процессу, потому что это память о нашей великой истории", - добавил он. Кроме того, во вторник партия провела первое всесоюзное торжественное интернет-собрание, оно было посвящено 150-летнему юбилею.

Ранее КПРФ из-за пандемии решила перенести масштабные юбилейные мероприятия с апреля на осень. По словам Афонина, скорее всего, их совместят с празднованием годовщины Великой Октябрьской революции. "Пока план такой: в конце октября - начале ноября провести крупнейшую международную конференцию с участием более 100 представителей различных партий и общественных организаций", - сказал депутат.

Также коммунисты собираются запустить для молодежи онлайн-курс по изучению трудов Ленина. "Это просветительский проект, любой желающий сможет увидеть лекции, выступления, задать вопросы, связанные с историческим наследием Владимира Ильича Ленина", - пояснил зампред ЦК КПРФ.

Владимир Ульянов (Ленин) родился в Симбирске (ныне Ульяновск). В октябре 1917 года (25-26 октября по старому стилю) возглавил вооруженный переворот в Петрограде, который привел к свержению Временного правительства. С 1917 до 1924 года Ленин возглавлял советское правительство, которое с 30 октября 1922 года руководило СССР, первым социалистическим государством, провозглашенным на большей части бывшей Российской империи и просуществовавшим до 1991 года.