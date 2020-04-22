Выплаты к 75-летию Победы получили более 12 тыс. жителей Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Ставропольском крае получили более 12 тыс. человек. Единовременные выплаты составили 75 тыс. рублей и 50 тыс. рублей, сообщили журналистам в среду в краевом управлении по информационной политике.

"На Ставрополье эти выплаты получили более 12 тыс. человек. Их доставили вместе с пенсией, в том числе перечислили на карты в привычном для указанных граждан порядке", - говорится в сообщении.

Выплаты по 75 тыс. рублей получили инвалиды и участники войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы погибших участников Великой Отечественной войны и так далее. Выплаты по 50 тыс. рублей направили труженикам тыла, бывшим совершеннолетним узникам концлагерей.

Кроме того, в Ставропольском крае в 2018 году был принят региональный закон "О детях войны", ежегодно они получают единовременную выплату в 5 тыс. рублей. По данным краевого правительства, эти выплаты в 2020 году получили 145 тыс. жителей края.