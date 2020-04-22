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Пандемия коронавируса нового типа

В ООН сообщили, что из-за пандемии выбросы CO2 снизятся на 6%

При этом, как отметил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас, уменьшение выбросов углекислого газа в долгосрочном плане не скажется на общем уровне его концентрации в атмосфере

ЖЕНЕВА, 22 апреля. /ТАСС/. Ожидаемое в этом году из-за снижения экономической активности в условиях пандемии коронавируса уменьшение выбросов углекислого газа на 6% не скажется в долгосрочном плане на общем уровне его концентрации в атмосфере. Такие пояснения дал в среду на брифинге генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) при ООН Петтери Таалас, призвавший мировое сообщество продолжать шаги, направленные на борьбу с изменением климата.

"Этот кризис оказал влияние на эмиссию парниковых газов. По нашим оценкам, в этом году произойдет уменьшение углеродной эмиссии на 6% ввиду снижения выбросов от транспорта и промышленного производства энергии", - сказал глава ВМО. Как подчеркнул Таалас, "это падение эмиссии на 6%, к сожалению, не является хорошей новостью". "Скорее всего, в будущем году все вернется к обычному состоянию, и возможно также, что будет зарегистрировано увеличение в некоторых отраслях промышленности", - отметил он.

Таалас пояснил, что "климат очень медленно реагирует на изменения в концентрации" углекислого газа. Попавший в атмосферу CO2 может оставаться там "сотни лет", поэтому нынешнее снижение его выбросов в плане воздействия на климат "проявится не скоро".

Генеральный секретарь ВМО вместе с тем рассчитывает, что страны будут "в том же духе" бороться с изменением климата, как они борются сейчас с пандемией. По его словам, основываясь на снижении выбросов углекислого газа, ставшем следствием нынешнего кризиса, мировое сообщество могло бы "постепенно начать стабилизировать его концентрацию в атмосфере, а затем добиться уменьшения". "Но это - очень длительный процесс из-за очень большого времени жизни двуокиси углерода. Предыдущие кризисы [в экономике] показали, что уменьшались только темпы нарастания концентрации CO2, но не сама концентрация", - заключил генсекретарь.

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Пандемия коронавируса нового типа
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