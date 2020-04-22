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Пандемия коронавируса нового типа

Ингушетия вышла на пик по числу зараженных коронавирусом

Замглавы Роспотребнадзора по региону Зара Гетагазова считает, что ситуация с заражением пойдет на спад через две недели

МАГАС, 22 апреля. /ТАСС/. Количество зараженных коронавирусом в Ингушетии, где ежедневно фиксируется более 40 новых случаев инфицирования, показывает пиковые значения и пойдет на спад через две недели, сообщила ТАСС заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ингушетии Зара Гетагазова.

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По данным оперштаба региона, в Ингушетии за последние сутки зафиксировано 43 новых случая заражения коронавирусом, всего в республике 397 инфицированных. В тяжелом состоянии находятся 30 человек, из них восемь пациентов - на аппаратах ИВЛ. С 30 марта в регионе умерли 13 человек с коронавирусом.

"По нашим оценкам, в ближайшие две недели, наверное, заболеваемость будет сохраняться на уровне 40-50 случаев за сутки, сейчас мы проходим пик заболеваемости, в течение последних дней у нас заболеваемость держится на этом уровне. Так получилось, что мы немного вырвались вперед среди других соседних регионов, - у них заболеваемость только растет, а мы уже вышли на это плато. Думаем, что в течение двух недель обстановка будет стабилизирована и заболеваемость пойдет на спад", - сказала Гетагазова.

По ее словам, основная часть инфицирования в регионе является последствием посещения жителями траурных мероприятий. Все остальные массовые мероприятия по решению оперативного штаба были своевременно отменены.

"Тяжелых больных у нас где-то 7%, количество людей с бессимптомным течением болезни составляет около 43-44% от общего числа заболевших, легкая степень - у 15-16% заболевших. Стоит отметить, что все умершие за этот период, и все тяжелые больные - это мужчины в возрасте старше 55 лет, но, в основном, это мужчины от 60 до 70 лет, которые ведут активный образ жизни, посещают различные мероприятия, в большинстве, похоронные и траурные", - добавила собеседница агентства.

Теги
РоссияИнгушетияПандемия коронавируса нового типа
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