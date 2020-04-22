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Пандемия коронавируса нового типа

В Ленинградской области зафиксировали первое массовое заражение медиков коронавирусом

В регионе заразились восемь работников медучрежения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Первое массовое заражение медиков коронавирусом зафиксировали в Ленинградской области, которая находится на пятом месте среди регионов России по общему числу заразившихся. Диагноз подтвердился у восьми медиков Рощинской межрайонной больницы, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

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Рощинская больница расположена в приграничном к Финляндии Выборгском районе. Он находится на втором месте по общему числу заразившихся в Ленинградской области - там зафиксировали 113 случаев.

"Мы подтверждаем, [заразились] восемь медиков, больница готовится к перепрофилированию сейчас, она сейчас не ведет прием, введен карантин", - рассказала собеседница агентства.

В конце марта также сообщалось, что врач Гатчинской клинической межрайонной больницы в Ленинградской области заразился новой коронавирусной инфекцией после возвращения из Шри-Ланки. Отделение, где он работал, закрывали на карантин.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 537 человек, выздоровели 36. Регион занимает пятое место по общему числу заразившихся после Москвы, Подмосковья, Петербурга и Нижегородской области. Случаи заражения зафиксированы 16 из 17 районов области, а также в одном городском округе. Наибольшее количество - в ближайшем к Санкт-Петербургу Всеволожском районе.

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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