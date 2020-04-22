Путин распорядился образовать рабочую группу по вопросам развития образования

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об образовании межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы общего образования. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Образовать межведомственную рабочую группу по вопросам развития системы общего образования", - говорится в распоряжении.

Согласно документу, группа образована в целях проведения оценки проектов федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и анализа ключевых направлений развития.

Утвержден состав группы, в нее вошли вице-премьер РФ Татьяна Голикова, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Роспотребнадзора Анна Попова, ректор МГУ Виктор Садовничий, генеральный директор Союза "Молодые профессионалы" Роберт Уразов и другие.