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Путин распорядился образовать рабочую группу по вопросам развития образования

Группа должна провести оценку проектов федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и проанализировать ключевые направления развития

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об образовании межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы общего образования. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Образовать межведомственную рабочую группу по вопросам развития системы общего образования", - говорится в распоряжении.

Согласно документу, группа образована в целях проведения оценки проектов федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и анализа ключевых направлений развития.

Утвержден состав группы, в нее вошли вице-премьер РФ Татьяна Голикова, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Роспотребнадзора Анна Попова, ректор МГУ Виктор Садовничий, генеральный директор Союза "Молодые профессионалы" Роберт Уразов и другие.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаКравцов, Сергей СергеевичРоссияПопова, Анна ЮрьевнаСадовничий, Виктор АнтоновичФурсенко, Андрей Александрович
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