Главный онколог Минздрава заявил, что онкологическая служба справляется при пандемии

"Увеличилось количество онкологических пациентов, которых мы стали оперировать в четыре очереди в день, и увеличили нагрузку на лучевые аппараты, то есть интенсифицировали пока что службу и справляемся. Также наши региональные коллеги, <...> главные онкологи регионов, тоже интенсифицировали за счет того, что многие областные и краевые больницы перепрофилировались. Но пока что удается сдерживать онкологическую службу на нужном уровне", - сказал он в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Каприн добавил, что все онкологические региональные центры-диспансеры продолжают работать.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.