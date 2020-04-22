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Пандемия коронавируса нового типа

Главный онколог Минздрава заявил, что онкологическая служба справляется при пандемии

Андрей Каприн отметил, что увеличилось количество онкологических пациентов, которых стали оперировать в четыре очереди в день

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Онкологической службе в России в условиях распространения коронавируса удается справляться с оказанием необходимой медицинской помощи нуждающимся пациентам. Об этом сообщил в среду глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава РФ, главный внештатный специалист-онколог министерства Андрей Каприн.

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"Увеличилось количество онкологических пациентов, которых мы стали оперировать в четыре очереди в день, и увеличили нагрузку на лучевые аппараты, то есть интенсифицировали пока что службу и справляемся. Также наши региональные коллеги, <...> главные онкологи регионов, тоже интенсифицировали за счет того, что многие областные и краевые больницы перепрофилировались. Но пока что удается сдерживать онкологическую службу на нужном уровне", - сказал он в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Каприн добавил, что все онкологические региональные центры-диспансеры продолжают работать.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,5 млн человек, свыше 175 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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