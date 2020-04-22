Сенатор просит Минспорта запустить на "Матч ТВ" зарядку для пожилых на время самоизоляции

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, который также возглавляет Союз пенсионеров России, направил в Министерство спорта предложение о запуске на телеканале "Матч ТВ" программы с физическими упражнениями для пожилых людей в условиях самоизоляции, копия письма есть в распоряжении ТАСС.

"Активные любители физкультуры и спорта "серебряного" возраста самостоятельно занимаются в своих квартирах, но большинство пенсионеров ведут малоподвижный образ жизни. В интернете имеются ролики с упражнениями для пожилых людей, однако набор упражнений, стиль и темп проведения занятий порой вызывают сомнения в полезности подобных передач. В программах федеральных каналов телевидения, в том числе на "Матч ТВ", подобные передачи отсутствуют", - говорится в письме, адресованном замминистра спорта Марине Томиловой.

Рязанский просит "разработать комплекс носящих универсальный характер упражнений в рамках общефизической подготовки, пригодный для большинства пожилых людей". "А также прошу оказать помощь в организации показа этого видео на одном из федеральных каналов", - подчеркивает он. По словам сенатора, Союз пенсионеров России берет на себя обязанность организовать записи цикла передач для трансляции на ТВ, а также разместить этот контент в интернете.

"Наше предложение сводится к тому, чтобы Министерство спорта РФ оперативно, не затягивая этот вопрос, предложило комплексы общефизических занятий, которые были бы доступны всем категориям пожилых людей. Мы будем продвигать это на общественном телевидении и предложили Минспорта задействовать канал "Матч ТВ", учитывая, что сейчас ограничен показ соревновательных передач. С нашим предложением Минспорта согласилось", - сказал Рязанский ТАСС.

По словам сенатора, предложение транслировать зарядку для пожилых также будет направлено на Первый канал в программу "Жить здорово!", но уже после разработки комплекса упражнений.

Ранее член Совета Федерации Эдуард Исаков на пленарном заседании предложил проработать онлайн-программы физической активности для граждан старшего поколения, вынужденных постоянно находиться дома из-за пандемии. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение дать соответствующее поручение профильному комитету.