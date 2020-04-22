{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сенатор просит Минспорта запустить на "Матч ТВ" зарядку для пожилых на время самоизоляции

По словам сенатора Валерия Рязанского, Союз пенсионеров России берет на себя обязанность организовать записи цикла передач для трансляции на ТВ

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, который также возглавляет Союз пенсионеров России, направил в Министерство спорта предложение о запуске на телеканале "Матч ТВ" программы с физическими упражнениями для пожилых людей в условиях самоизоляции, копия письма есть в распоряжении ТАСС.

"Активные любители физкультуры и спорта "серебряного" возраста самостоятельно занимаются в своих квартирах, но большинство пенсионеров ведут малоподвижный образ жизни. В интернете имеются ролики с упражнениями для пожилых людей, однако набор упражнений, стиль и темп проведения занятий порой вызывают сомнения в полезности подобных передач. В программах федеральных каналов телевидения, в том числе на "Матч ТВ", подобные передачи отсутствуют", - говорится в письме, адресованном замминистра спорта Марине Томиловой.

Рязанский просит "разработать комплекс носящих универсальный характер упражнений в рамках общефизической подготовки, пригодный для большинства пожилых людей". "А также прошу оказать помощь в организации показа этого видео на одном из федеральных каналов", - подчеркивает он. По словам сенатора, Союз пенсионеров России берет на себя обязанность организовать записи цикла передач для трансляции на ТВ, а также разместить этот контент в интернете.

"Наше предложение сводится к тому, чтобы Министерство спорта РФ оперативно, не затягивая этот вопрос, предложило комплексы общефизических занятий, которые были бы доступны всем категориям пожилых людей. Мы будем продвигать это на общественном телевидении и предложили Минспорта задействовать канал "Матч ТВ", учитывая, что сейчас ограничен показ соревновательных передач. С нашим предложением Минспорта согласилось", - сказал Рязанский ТАСС.

По словам сенатора, предложение транслировать зарядку для пожилых также будет направлено на Первый канал в программу "Жить здорово!", но уже после разработки комплекса упражнений.

Ранее член Совета Федерации Эдуард Исаков на пленарном заседании предложил проработать онлайн-программы физической активности для граждан старшего поколения, вынужденных постоянно находиться дома из-за пандемии. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение дать соответствующее поручение профильному комитету.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Путин поручил проработать создание в Воронеже быстровозводимого инфекционного медцентра
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС